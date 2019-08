Guckertshof lädt zu Tag der offenen Tür

Programm und Kulinarisches gibt es wieder am Tag der offenen Tür auf dem Guckertshof in Sandtorf. Die Gäste sind am Samstag, 31. August, 9 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 1. September, 11 bis 19 Uhr, auf dem landwirtschaftlichen Hof im Norden Mannheims willkommen. Ute Guckert und ihre Helfer bereiten viele Leckereien zu. Die gut bestückte Kuchentheke lädt nicht nur zur Kaffeezeit ein. Bei den Hofführungen mit Wolfgang Guckert erfahren die Besucher alles rund um den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Umgebung des Hofs lässt sich bei einer kostenlosen Kutschfahrt entdecken. An beiden Tagen findet eine Tombola statt, deren Erlös einem sozialen Zweck zu Gute kommt. Für den Einkauf ist der Hofladen geöffnet. Junge Besucher können sich auf dem Tret-Traktor-Parcours und der Strohüpfburg austoben. eng

