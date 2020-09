Heimatliches Brauchtum soll gefördert werden

Heidi Kuka (v.l.), Uwe Mauch und Diana Greger. Sylvia Osthues

17 engagierte Bürger waren es, die im Vereinslokal des SKV Sandhofen zusammenkamen, um den Kerweverein Sandhofen zu gründen. Andreas Hammer begrüßte seine Mitstreiter und gab dann gleich einen kurzen Abriss der Historie: Die Sandhofer Kerwe ist eine Brauchtumspflege, die lange Bestand hat. Am Anfang war die Kerwe traditionell nur um das Kriegerdenkmal und in den Sandhofer Gaststätten verwurzelt. Nach der Neugestaltung des Stichs hatten Bettina Herbel und Roland Keuerleber die Idee, durch die Verlagerung des Ortskerns hin zum Stich auch hier die Kerwe aufleben zu lassen. In Pionierarbeit haben sie begonnen, als Organisationsteam Sandhofer Kerwe Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen. Dies aber ging nur mit Helfern und Sponsoren.

Vor zwei Jahren wollten Herbel und Keuerleber dann die Organisation in neue Hände übergeben. Nach ihrem Aufruf meldeten sich Uwe Mauch und Andreas Hammer, die einiges an Erfahrung mitbrachten und bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Organisationsteam haben sie begonnen, die Kerwe 2020 zu planen. „Vorgesehen war, dass diese Kerwe unter der alten Schirmherrschaft des Gewerbevereins und der Bürgervereinigung stattfinden soll“, erklärte Mauch. Doch dann machte ihnen das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben mit den Akteuren der Veranstaltung gesprochen und uns darauf verständigt, dass wir die bereits getroffenen Vereinbarungen mit Band, Künstlern, Vereinen, Akteuren und der Eventplanung der Stadt Mannheim weiterlaufen lassen, sofern das Virus das zulässt“, sagte Mauch. Nachdem klar gewesen sei, dass die Schirmherrschaft und Verantwortung nicht da bleiben kann, wo sie sind, hätten sie den Entschluss gefasst, einen eigenständigen Kerweverein zu gründen.

Vielfältige Erfahrungen

Laut Satzungsentwurf soll der Kerweverein Kultur und heimisches Brauchtum fördern. Nach Beratung und Verabschiedung der Satzung folgte die Wahl eines Vorstandes. In einstimmigen Beschlüssen wurden Uwe Mauch zum Vorsitzenden, Andreas Hammer zu seinem Stellvertreter, Diana Greger zur Kassenwartin und Heide Kuka zur Schriftführerin, Bettina Herbel Roland Keuerleber und Daniel Hohenstedt als Revisoren sowie Stefan Bade, Heike Anders-Dahms, Bernd Mechnig, Bettina Herbel, Birgit Herbel, Roland Keuerleber und Wolfgang Merz zu Beisitzern gewählt.

Uwe Mauch ist Notfallsanitäter und Diplomsozialmanager, 59 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Schönau. Sein Bezug zu Sandhofen kommt, ebenso wie bei Stellvertreter Andreas Hammer, über den DRK Ortsverein Sandhofen. Beide bringen einiges an Erfahrung im Organisieren von Veranstaltungen mit. Unter anderem waren sie über das THW (Technisches Hilfswerk) am Anfang beteiligt an der Planung der Feudenheimer Kerwe, die aus der Neugestaltung der Straßenbahnlinie entstand.

Mauch und Hammer haben im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Hilfsorganisationen verschiedenste Veranstaltungen koordiniert, wie die Versorgung und Verpflegung der Helfer bei Großveranstaltungen, beispielsweise bei Open Air Konzerten, Rennveranstaltungen bis hin zur Verpflegung der Teilnehmer des Evangelischen Kirchentages in Hamburg, Leipzig und Stuttgart mit bis zu 100 000 Essen, aber auch bei Einsätzen des THW im In- und Ausland. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020