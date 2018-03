Hilfe bei der Entscheidung

Anzeige

Für viele Grundschüler steht nach den Sommerferien ein Schulwechsel an. Viele Einrichtungen laden deshalb zu einem Tag der offenen Tür – auch die Sandhofenschule informierte die künftigen Fünftklässler.

Interessierte Besucher konnten sich an diesem Tag nicht nur über die jeweiligen Lernfächer informieren. Interessant war für viele der Neubau mit der Mensa, der vor kurzem offiziell eingeweiht wurde. Dass die Schule neben Schreiben, Lesen und Rechner mehr bietet, zeigten auch Schüler aus den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften.

Musik und Theater

„Rhythm & more“ hieß es im Musikraum von Lehrerin Sandra Markgraf. „Lady in Black“ war das Thema der Vorführung der Gitarren-AG von Peter Ihle. Die Theater-AG von Suzanne Trautmann unterhielt die Gäste aus interessierten Eltern und Schüler mit Schauspielübungen, die als Gruselkomödie am Ende des Jahres aufgeführt werden sollen. Auch die Themen Mathematik, Bildende Kunst und Biologie stießen auf Interesse an diesem Tag. Alle Fachlehrer informierten nach Fragen ausführlich darüber, was die Schüler im neuen Schuljahr erwartet.