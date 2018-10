Hilfe bei Kapellen-Ausbau

Max Schwemlein entführte als „Roberto“ in die 1950er Jahre. © Engler

Amigos para siempre – Freunde fürs Leben: Das lässt sich von der Gemeinde San Juan Bautista in Lima und der katholischen St. Bartholomäusgemeinde in Sandhofen sagen. Seit 30 Jahren bestehen enge Kontakte. Um über diese Freundschaft und weitere interessante Dinge zu berichten, luden Peter Riedl, Leiter des Arbeitskreises Dritte Welt, und die Junge Gemeinde ein.

Noch bevor das Unterhaltungsprogramm startete, verköstigte das Helfeteam der Jungen Gemeinde die Gäste mit dem von Clarisa Bravo gekochten original peruanischen Drei-Gänge-Menü. Das Hauptgericht „Seco con frijoles y arroz“ (Pute in Koriandersoße mit Bohnen auf Reis) kam ebenso gut an wie Vor- und Nachspeise.

Ein Jahr lang in Südamerika

Spannend berichtete Gina Rezmann von ihrem Jahr als Freiwillige in einem Schulprojekt der Organisation „Weltwärts“. Sie verbrachte dieses Jahr im Amazonas-Gebiet. „Von den Annehmlichkeiten, die wir hier genießen und die für uns schon selbstverständlich sind, sind die Menschen dort weit entfernt. Egal, ob es um einen Arztbesuch geht oder man schnell mit dem Bus unterwegs sein möchte“, sagte sie.

Was machten Verliebte in den 1950er Jahren? In diese Welt entführte mit seinen spannenden und gefühlvollen Erzählungen „Ricardo“, alias Max Schwemlein. Er interpretierte Geschichten des peruanischen Literatur-Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa. Musikalisch unterhielt bei dem Benefizabend das Duo Keti und Tamuna Gomateli mit Gesang und Klavier.

Der Erlös des Abends ist bestimmt für die Innenausstattung der neuen Kapelle der befreundeten Gemeinde in Peru. Ein Erdbeben hatte schon vor Jahrzehnten die alte Kirche zerstört. Einen weiteren Beitrag leistet das Patenprojekt. Dabei konnte jeder Gast symbolisch einen kleinen Stuhl kaufen und die peruanischen Freunde damit unterstützen. Die Spenden werden Peter Riedl und seine Frau Sonja bei ihrem zweiwöchigen Urlaub in der Partnergemeinde in Peru übergeben. eng

