Hitze und Vögel beenden Erdbeer-Saison

„Wir sind auch immer bemüht, den Kindern bei unserem Fest eine Freude zu machen“, erklärte der Bauer. Nicht nur, dass sich die Kinder in jedem Jahr an den frisch geschlüpften Küken, die sie auch in die Hand nehmen dürfen, erfreuen konnten. Der Nachwuchs lernte auch den Unterschied zwischen dem verschiedenen Saatgut kennen und fühlen – dafür sorgte ein Wagenrad, in dessen Fächern Korn, Weizen und anderes Getreide zu sehen war. Merz appellierte an die Eltern, ihre Kinder zu beaufsichtigen, denn wenn alles durcheinander geworfen werde, sei der Lerneffekt nicht mehr vorhanden.

Im Hühnerstall hatte das Unternehmen in diesem Jahr erstmals mit „Kanibalismus“ zu kämpfen – einer Verhaltensstörung bei Hühnern. Die Ursache dafür sei vielfältig. Auch das Bakterium E.coli, das in jedem Darm vorkomme, könne dies hervorrufen. Rund 400 Hühner seien der Krankheit, die inzwischen längst überwunden ist, zum Opfer gefallen.

In der zum Feiern ausgeräumten Maschinenhalle feierten die Menschen das Hoffest zum zwölften Mal. Am Samstag war die Halle beim Auftritt der Gruppe „Take Too“ wieder voll besetzt. Am Sonntag begrüßte der Hausherr unter den Gästen den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel sowie die CDU-Stadträte Egon Jüttner und Thomas Hornung. Den schon obligatorischen ökumenischen Gottesdienst hielten Pfarrer Wolfram Langpape und Gemeindereferentin Sandra Waindok. Die Veranstalter Karin und Wolfgang Merz dankten nicht nur den Gästen und Ausstellern. Ihr Dankeschön ging auch an die vielen Helfer, ohne die so ein Fest nicht auszurichten sei.

Für die Gäste – egal ob groß oder klein – waren die ausgestellten Traktoren der 1. Sandhofener Oldtimer und Traktorenfreunde ein Anziehungspunkt. Die Fahrten auf einer vom Traktor gezogenen Rolle um das Gelände in Fünfhausen, wie man Kirschgartshausen früher nannte, bereitete vor allem den Kleinen großen Spaß. Am Stand von Karin’s Frische Kiste deckten sich die Besucher zudem mit Obst und Gemüse ein.

