Hoffnung für Hofgut

„Auf dem Weg der Erneuerung“ sieht CDU-Stadtrat Egon Jüttner das Hofgut in Kirschgartshausen. Schon seit Jahren tut sich dort nichts mehr, und es verfällt mehr und mehr. Aber jetzt gebe es Hoffnung, so der ehemalige Bundestagsabgeordnete. „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ hätten ihm auf seine Anfrage hin mitgeteilt, dass die Ausschreibung des Hofguts am 14. Februar zu Ende gegangen sei. Nun würden die Bewerbungen ausgewertet.

Ende 2019 sei die Vergabe eines Erbbaurechts an großen Teilen des Hofguts ausgeschrieben worden. Durch die Ausschreibung wolle man laut Vermögen und Bau „eine zukunftsfähige, angemessene Nutzung für das Hofgut erreichen“. Das Erbbaurecht werde an einer etwa 35 000 Quadratmeter großen Teilfläche des denkmalgeschützten Hofguts bestehen. Insgesamt umfasst das Erbbaurecht laut Jüttner neun Gebäude mit angrenzenden Freiflächen, zu denen die ehemalige Gutsschänke mit drei Gebäuden, das Wiegehäuschen, das Verwalterwohnhaus, das ehemalige Saisonarbeiterwohnhaus, das Wohnhaus im Einfahrtsbereich sowie zwei Scheunengebäude gehörten.

„Sechs schriftliche Angebote sind abgegeben“, so Jüttner: „Das stimmt mich zuversichtlich. Nun hoffen wir, daß die Ausschreibung zum Erfolg führt und auf diese Weise dieses einmalig schöne Hofgut dem Mannheimer Norden erhalten bleibt.“ bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020