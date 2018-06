Hofgut bleibt im Landesbesitz

Anzeige

Südzucker weiter im Boot

Bernd Müller, Amtsleiter Mannheim/Heidelberg von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, verwaltet das Hofgut. Er ermöglichte bei Einblicke vom Keller bis unter das Dach. Müller erklärte, das Land wolle das Hofgut in Erbpacht ausschreiben.

Der bestehende Pachtvertrag über mehrere hundert Hektar Ackerland und einige Wirtschaftsgebäude mit der Südzucker AG blieben davon unberührt. Die Ausschreibung, die voraussichtlich nach der Sommerpause erstellt wird, umfasst die derzeit ungenutzten Gebäude samt Innenhof.

„Es ist gut, dass endlich Bewegung in die Sache kommt und das Hofgut nach der Ausschreibung und Vergabe in hoffentlich wenigen Jahren wieder aufblüht“, freute sich Löbel über diese Mitteilung. Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Thomas Hornung, der den Wunsch der Bevölkerung des Mannheimer Nordens nach öffentlicher Zugänglichkeit und gastronomischer Nutzung vortrug, erklärte Bernd Müller, dass man das Hofgut auf jeden Fall für die Öffentlichkeit erhalten wolle. Das bedeute, dass ein Konzept, das keine öffentliche Nutzung vorsehe, keine Berücksichtigung finde. Hornung bat die Verantwortlichen, dass die Bevölkerung in Sandhofen vom Land früh Informationen erhalten solle, was die Nutzung betreffe.

Auch Stadtrat Egon Jüttner sieht die Ausschreibung eines Nutzungskonzepts positiv: „Das ist eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass die Ausschreibung erfolgreich sein wird“. Es sei wichtig, auf diese Weise dem drohenden Verfall des Hofguts entgegenzuwirken.

Da sich das Engagement eines Investors rechnen muss, würde sich die Dauer der Erbpacht auf mehrere Jahrzehnte belaufen, erklärte Müller. Für die künftige Nutzung des Hofgutes in Kirschgartshausen komme nur eine Erbpacht-Regelung in Frage. Eine Vergabe im Laufe des kommenden Jahres sei denkbar. Wenn alles gut läuft, könne möglicherweise 2020 mit der Sanierung begonnen werden.

An der Begehung nahmen weitere Interessierte, darunter die stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgervereinigung Sandhofen (BVS), Jürgen E. Wolf und Wolfgang Steinmann, sowie Peter Risser von der Südzucker AG teil.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018