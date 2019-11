„Ich gehe mit einem weinenden Auge“

Die Nachricht, die Pfarrer Wolfram Langpape bei der letzten Gemeindeversammlung verkündete, sorgte für traurige Gesichter. Er erklärte den Gemeindemitgliedern, dass er Sandhofen zwar nicht verlassen werde, jedoch nicht mehr als Pfarrer für die Dreieinigkeitsgemeinde zuständig sei. Ihn ziehe es – rein beruflich – von Sandhofen aus gesehen in den hohen Norden.

Ab 1. Februar 2020 tritt er, befristet auf sechs Jahre, die Stelle des theologischen Referenten der evangelischen Kirche Deutschland (EKD) im Fachbereich Orthodoxie, Stipendien und allgemeine ökumenischen Angelegenheiten an. Sein Dienstsitz ist dann in Hannover.

In seiner neuen Funktion arbeite er in der Organisation der Gespräche der EKD mit der Russisch-Griechisch- und der Rumänisch-Orthodoxen Kirche. Seine Ehefrau, Pfarrerin Rebekka Langpape, wird voraussichtlich bis September 2020 in der Dreieinigkeitsgemeinde bleiben, um danach eine 50-Prozent-Stelle in einer anderen Mannheimer Gemeinde zu übernehmen. Aus diesem Grund ist auch kein Umzug, vor allem aus dem Norden, geplant.

Umfeld nicht aufgeben

Wolfram Langpape arbeitet dann vier Tage in Hannover und kann die verbleibende notwendige Arbeitszeit am Freitag in Mannheim, in seinem Home Office, ausführen. „Wegziehen von hier möchten wir nicht. Unser ganzes soziales Umfeld wie der Freundeskreis und die Betreuung der Kinder möchten wir nicht aufgeben“, so Wolfram Langpape.

In die Dreieinigkeitsgemeinde Sandhofen/Blumenau/Scharhof sind er und seine Frau Rebekka im Sommer 2012 gekommen – damals in Stellenteilung 50/50. Auf der anderen Pfarrstelle war Gisela Höflinger eingesetzt. Von 2012 bis 2014 waren beide im Probedienst, der dann im Sommer 2014 endete. Zu dieser Zeit wurden beide als Inhaber der Pfarrstelle eingeführt. In diesem Frühjahr ist die Familie Langpape dann, mit ihrer vier Jahre alten Tochter Margaretha, in das neu renovierte Pfarrhaus in der Kirchgasse eingezogen. Im Jahre 2015 konnten sie mit ihrem Sohn Vincent einen neuen Erdenbürger und Zuwachs in der Familie begrüßen.

Auch in Rheinau tätig

Wolfram Langpape hatte auch ein Jahr lang mit einer halben Stelle den Pfarrdienst in der Martinsgemeinde Rheinau-Süd vertretungsweise übernommen. Seine Frau, die im September aus der Elternzeit zurückkehrte, hat in Sandhofen die zweite Pfarrstelle, die inzwischen auf eine 50-Prozent-Stelle in der Dreieinigkeitsgemeinde und 50 Prozent in der Kooperationsregion Sandhofen-Schönau umgewandelt wurde. Ihr Examen haben beide 2006 gemacht.

Unterstützt wurde Pfarrer Langpape dann als alleiniger Pfarrer von 2016 bis 2017 von Pfarrerin Eva Leonhard und Prädikanten. Nach der Fusion der Dreifaltigkeit- und Jakobusgemeinde im Jahre 2009 entstand nicht nur die Dreieinigkeitsgemeinde, sondern auch eine Gemeinde, die mit zwei Pfarrstellen besetzt wurde. Der Pfarrersfamilie ist klar, dass sie, wenn ein neuer Pfarrer oder eine Pfarrerin kommen, nicht mehr im Pfarrhaus wohnen bleiben können. Deshalb sind sie schon jetzt auf der Suche nach einem Haus im Mannheimer Norden, wo sie sich eingelebt haben und zu Hause fühlen.

Der letzte Gottesdienst von Pfarrer Wolfram Langpape wird wohl der närrische Gottesdienst am 26. Januar sein. Das beliebte Pfarrerehepaar wird Sandhofen vermissen. Es brachte mit seinen etwas anderen Gottesdienste einen „frischen Wind“ in die Kirche. „Mir ist es wichtig, mich bei allen, die mir immer hilfreich zur Seite standen und mich mit Rat und Tat unterstützen, ein großes Dankeschön auszusprechen. Auch ich gehe nicht mit zwei lachenden Augen, sondern auch mit einem weinenden Auge als Pfarrer hier weg“, sagte Wolfram Langpape emotional im Gespräch mit dieser Zeitung.

