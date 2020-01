Ideen gesucht für die alte Ortsmitte

„Sandhofen gestaltet seine alte Mitte neu – und alle machen mit“: Unter diesem Motto hatte die SPD eingeladen. Gekommen waren rund 80 interessierte Bürger. Sie verfolgten die Ausführungen von René Ritter, Mitglied der Arbeitsgruppe des Ortsvereins der SPD, die sich dem Projekt widmet und dies weiter begleiten wird. Er ging auch auf die die historischen Aspekte des Gebäudeensembles ein, um danach die heutige nicht immer konfliktfreie, vielfältige Nutzung zu beleuchten.

Gaststätte „Adler“ vermisst

Wie berichtet, hatte die SPD über den Platz rund um das Kriegerdenkmal bereits bei einem Vor-Ort-Termin im November diskutiert. „Wir wollen diesen Platz, der im Übrigen nicht einmal einen Namen trägt – und die Straßen ringsherum – neu gestalten und so mit neuem Leben füllen“, hatte Jenny Bernack damals betont. Bedauert wurde vor allem, dass der „Adler“ nicht mehr als Gaststätte dient.

Dabei habe dieser Platz, an dem sechs Straßen aufeinandertreffen, es verdient, genauer betrachtet zu werden. Da ist neben der historischen Gastwirtschaft zum Beispiel das Rathaus, die Gustav-Wiederkehr-Schule mit der KZ-Gedenkstätte Sandhofen, der städtische Kindergarten, eine über 200 Jahre alte Scheune, der Kirchplatz und das Pfarrhaus. Alle Einzelobjekte sind denkmalgeschützt. Rathaus- und Kirchplatz sollen nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten als eine Einheit behandelt werden.

Einige Ideen lagen bereits vor zwei Monaten vor. Um ein einheitliches Bild entstehen zu lassen, könnte der Platz bis zu den Übergängen in die verschiedenen angrenzenden Straßen zum Beispiel mit Natursteinpflaster ausgelegt werden. Außerdem solle um das Kriegerdenkmal herum der Verkehr beruhigt werden. Vorstellen können sich die bislang Beteiligten, mehr Grün um das Rondell zu schaffen. Bäume und Sträucher oder Bänke würden dafür sorgen, dass sich Menschen dort gerne aufhielten. Dass an der Stelle, wo jetzt das Kriegerdenkmal steht, früher eine Kapelle stand, sei nur den wenigsten Sandhofenern bekannt. Dies könnte durch die Gestaltung des Pflasters wieder in Erinnerung gerufen werden.

Fachliche Projektbegleitung

Um solche Ideen ging es jetzt bei der Veranstaltung mit interessierten Bürgern. Denn die möchte die SPD ausdrücklich in den Meinungsbildungsprozess einbinden. Stadtrat Bernhard Boll nahm erste Anregungen, Fragen und Ideen der Besucher auf und erläuterte den geplanten Beteiligungsprozess. SPD-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei hatte einen aktuellen Gemeinderatsbeschluss im Gepäck. Nach der Haushaltsverabschiedung stehen 20 000 Euro für eine fachliche Projektbegleitung zur Verfügung.

Die Ideen und Anregungen der Bürger und insbesondere der Anwohner und Nutzer des alten Sandhofer Ortskerns rund um das Denkmal sollen gesammelt und zu einem beschlussfähigen Konzept geführt werden, um die Finanzierung angehen zu können. Boll rechnet für diesen Prozess mit etwa zwei Jahren.

„Die ersten Ideen und Anregungen der Auftaktveranstaltung werden nun von der Arbeitsgruppe mit Werner Göbel, Myriam Hartmann, René Ritter und Jenny Bernack zeitnah zusammengestellt“, so die SPD in einer Pressemitteilung. Dann könne die Projektleitung eingesetzt werden und die Verwaltung „möglichst bald zu den ersten Workshops einladen“. Volker Keller, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Stadtbild, sagte an diesem Abend weitere aktive Unterstützung zu. Er helfe im Bedarfsfall bei der Suche nach Sponsoren. red/bhr/has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020