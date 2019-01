Im Ehrenamt unermüdlich

Schon 1959 wirbelte Helga Weber bei Veranstaltungen der Sandhofer Stichler als erstes Tanzmariechen über die Bühne. Später trainierte sie die Garde, schneiderte deren Kostüme und gründete die Schautanzgruppe Evergreens. Sie zog 1976 als erste Frau in den Stichler-Senat ein und übernahm bei den Fasnachtern im Norden weitere Ämter. Dabei ist das alles nur ein kleiner Teil ihres ehrenamtlichen Engagements. Für ihre Verdienste um das Gemeinwohl verlieh ihr jetzt Erster Bürgermeister Christian Specht die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg – sozusagen stellvertretend für den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Die Leiterin des Sandhofer Heimatmuseums war vor der großen Ehrung sichtlich nervös und zeigte sich gerührt von der großen Anerkennung für ihr Lebenswerk. Die Initiative ergriffen und Helga Weber vorgeschlagen hatte im Vorfeld der frühere Bundestagsabgeordnete und CDU-Stadtrat Egon Jüttner. Als damaliger Vorsitzender der Bürgervereinigung hatte Jüttner das Heimatmuseum schon unter Zeiten von Heinrich Kirsch unterstützt. Auch als es darum ging, eine Heimat für die Einrichtung zu finden, stand die Bürgervereinigung hinter dem Anliegen von Kirsch und Weber.

Erhalt der Stadtteilkultur

Christian Specht erinnerte in seiner Laudatio auch daran, dass Helga Weber für die Stadt Mannheim von 1968 bis 1982 die Sommerferienspiele in Sandhofen geleitet hat – ebenso wie den „Ferienexpress“, der mit Besichtigungs- und Wanderprogrammen von 1977 bis 1994 Fahrt aufgenommen hatte. Specht würdigte ihre Verdienste um das Erforschen und Erhalten der Stadtteilkultur. Im Museum habe sie zahlreiche Ausstellungen organisiert. Aktiv geworden sei sie auch beim Bunker, der heute ein zeitgeschichtliches Museum ist (eröffnet 2015).

Nicht zuletzt wies er auf die gute Zusammenarbeit der beiden Sandhofer Einrichtungen mit den Reiss-Engelhorn-Museen hin. Christian Specht dankte auch all den anderen Menschen aus dem nördlichen Stadtteil, die sich im Ehrenamt einbringen. „In Sandhofen hilft man sich gegenseitig“, lobte der Dezernent die Bürger.

„Ich hatte Glück, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Fleiß und Freude an musischen Dingen üblich war“, dankte Helga Weber für die Auszeichnung. Sie sei in ihrem Umfeld Menschen begegnet, die sie sensibilisiert hätten. Einen Anteil an ihrem Engagement hatte ebenfalls ihre Begegnung mit dem Philosophen Hans-Georg Gadamer. Er habe sie erkennen lassen, dass man sich auch im fortgeschrittenen Alter einbringen könne. Die Medaille nehme sie für alle Wegbegleiter entgegen, die ihr je zur Seite gestanden hätten, erklärte Helga Weber. Ihren Dank richtete sie auch an ihren Mann Wolfgang, der vielfach mitgeholfen habe.

Die Staufermedaille wurde 1977 anlässlich der Ausstellung zur Geschichte und Kultur der Stauferzeit und dem Staufer-Jahr 1977 in Baden-Württemberg erstmals geprägt und herausgegeben. Sie ist mit einer Urkunde des Ministerpräsidenten verbunden.

