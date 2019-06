Im Herzen der Menschen

„Was immer auch geschieht, Du bist mir nah“, hieß es im Eingangslied beim ökumenischen Gottesdienst an Pfingstmontag in der St. Bartholomäuskirche. Unter dem Motto „Der Heilige Geist sucht eine Heimat im Herzen jedes Menschen“ fanden sich die Gläubigen aus der katholischen-, evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde und aus der griechisch-orthodoxen Gemeinde in den Bänken von St. Bartholomäus der Seelsorgeeinheit Nord ein.

Es gehe bei diesem Gottesdienst um Gott und Gottes Liebe, so Pfarrer Klaus Zöllner, Kooperator der Seelsorgeeinheit Nord. „Alles was unsere Kirche ausmacht,m finden wir im Heiligen Geist wieder.“ Er verteile, so Pfarrer Wolfram Langpape, seine Gaben an alle Menschen. Die Lesung hielt Erzpriester Georgios Basioudis. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019