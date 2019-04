Im Stadtteil stark engagiert

Minister und andere Größen aus der Politik waren schon zu Gast: beim Scheuerfest der Sandhofer Christdemokraten. Wie lange es der Ortsverein feiert, ist nicht mehr genau auszumachen. Die größten Veranstaltungen in dieser Reihe fanden auf dem Hofgut in Kirschgartshausen und danach in der Scheune der Familie Dehoust auf dem Scharhof statt. Seit einigen Jahren stellt Wilken Mampel den Gästen seine Reiterhalle auf dem Scharhof zum Feiern zur Verfügung und lädt zum Starkbieranstich.

Wegen der anstehenden Wahlen verzichtete man darauf, eine bekannte Persönlichkeit einzuladen. Aber man legte Wert darauf, verdienten Mitgliedern zu danken. Gärtnermeister Günter Beier erhielt als zweite Person nach Egon Jüttner – der im vergangenen Jahr geehrt wurde – die Auszeichnung mit der „Bockschell“. Ehrenvorsitzender Jüttner sprach die Laudatio.

Geboren und aufgewachsen in Feudenheim kam Günter Beier 1956 nach Sandhofen, wo sein Vater eine Niederlassung der Gärtnerei gründete. Günter Beier legte 1964 seine Meisterprüfung als Gärtner ab und eröffnete selbst 1969 ein Blumengeschäft in Sandhofen, dessen Betrieb er 1975 vergrößerte. Im Laufe der Jahre erhielt er viele Auszeichnungen, darunter 65 Medaillen und auch die große Goldmedaille für Erdkulturen, verliehen vom Zentralverband Gartenbau.

„Sandhofen liegt Ihnen am Herzen. Sandhofen ist für Sie Heimat geworden“, so Jüttner: „Sie können stolz auf Ihr Lebenswerk sein, und wir sind stolz auf Sie.“ Trotz starker beruflicher Beanspruchung habe sich Beier, der von 2001 bis 2005 als Parteiloser dem Bezirksbeirat angehörte, stark engagiert, etwa bei der 1100-Jahr-Feier der Bürgervereinigung. „Sie haben stets die Vereine unterstützt und ihnen kostenlos Blumenschmuck für Festlichkeiten zur Verfügung gestellt“, würdigte Jüttner. Seit 20 Jahren liefert Beier auch den Blumenschmuck für die Fenster am Rathaus in Sandhofen.

Fast 30 Jahre die Kasse betreut

Außerdem ehrte Jüttner den langjährigen Schatzmeister des Ortsvereins Sandhofen, Helmut Michel. Er ist seit 1977 Mitglied bei den Christkdemokraten. So war er auch als Bezirksbeirat in den Fachausschüssen des Gemeinderates vertreten, wo er sich für die Lösung lokaler Probleme in Sandhofen einsetzte. In Sachen Finanzen konnte man sich in seinen fast 30 Jahren als Schatzmeister immer auf ihn verlassen, hob Jüttner hervor. Zusammen mit dem Vorsitzenden des Ortsvereins, Wilken Mampel, verlieh Jüttner Helmut Michel den Ehrenbrief für seine Verdienste um Sandhofen. eng

