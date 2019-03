Infos rund um den Pflegeberuf

Einen Bewerbertag für Pflegefachkräfte und Ausbildungsinteressierte bietet die Pflegeeinrichtung Avendi Pflege & Wohnen am Sandhofer Stich am Freitag, 22. März, an. „Der Beruf des Altenpflegers ist vielseitig und bietet eine Reihe an Weiterbildungsmöglichkeiten. Seine Bedeutung in einer alternden Gesellschaft nimmt immer mehr zu“, teilen die Organisatoren mit.

Drei Jahre Ausbildung

An dem Bewerbertag soll über aktuelle Stellenangebote für Pflegefachkräfte und die Ausbildung zum Altenpfleger informiert werden. Innerhalb der Altenpflegeausbildung begleite Avendi mit gut ausgebildeten Praxisanleitern und einem einheitlichen Ausbildungskonzept, heißt es in der Pressemitteilung.

Im ersten Ausbildungsjahr erhielten Auszubildende in der Pflege eine Vergütung von 1050 Euro monatlich, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich bekämen sie unter anderem ein Ticket für den regionalen Nahverkehr und profitierten von einem attraktiven Bonussystem. Die Altenpflegeausbildung ist bundesweit einheitlich geregelt. Sie dauert drei Jahre und wird mit der Abschlussprüfung als examinierte Altenpflegerin oder als examinierter Altenpfleger abgeschlossen.

Verschiedene Fachrichtungen

Anschließend können sich Absolventen in verschiedenen Fachrichtungen weiterbilden, zum Beispiel als Hygienebeauftragter, Praxisanleiter, Wundmanager oder gerontopsychiatrische Fachkraft. Auch eine Weiterbildung für leitende Funktionen ist möglich und wird von Avendi über eigene Führungskräfteentwicklungsprogramme intern unterstützt.

Die Einrichtung am Stich betreibt mit Hauptsitz in Mannheim insgesamt 25 Einrichtungen für stationäre Pflege, ambulante Pflege und Senioren-Service-Wohnen. Die Häuser befinden sich zum großen Teil in Baden-Württemberg, darüber hinaus aber auch in Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.avendi-senioren.de). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019