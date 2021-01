IPA will Bürgern „Freund und Helfer“ sein

Die Internationale Police Association (IPA), Verbindungsstelle Mannheim, die zweitgrößte Verbindungsstelle in Baden-Württemberg, ist der neue Pächter des ehemaligen Clubhauses der DJK Sandhofen in der Riedlache. Die IPA ist ein Verein, dessen Mitglieder hauptsächlich aus dem Bereich der Polizei kommen, sie möchte dazu beitragen, das Bild des „Freund und Helfers“ zu pflegen und die Nähe zu den Bürgern zu suchen. Zu Veranstaltungen, die bereits in Planung sind, sollen auch regelmäßig Bürger außerhalb des Vereins begrüßt werden.

In Sandhofen möchte sich der Verein in die mannigfaltige Vereinslandschaft aktiv einbringen und Veranstaltungen für die Sandhofener anbieten. Diese sollen auch das „Wir-Gefühl“ zwischen Mitgliedern und Freunden der Verbindungsstelle festigen. Außerdem unterstützt die IPA wohltätige Vereine und soziale Projekte, etwa die Deutsche Kindkrebsstiftung „Waldpiraten“. Der Verein ist zudem Mitglied im „Mannheimer Bündnis für Zusammenleben und Vielfalt“.

„Dienen durch Freundschaft“ – getreu diesem Motto will man auch Verbindungsstellen im In- und Ausland besuchen und diese im Gegenzug nach Mannheim einladen. Die International Police Association hat nach eigenen Angaben weltweit rund 360 000 Mitglieder in 68 Staaten. Die 630 Mitglieder in Deutschland setzen sich hauptsächlich aus Polizisten, aber auch aus dem Bereich Zoll- und Finanzermittler zusammen. Politisch und gewerkschaftlich sind sie unabhängig, man macht keinen Unterschied in Bezug auf Rang, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion.

Ausgebremst von der Pandemie

Lediglich die Corona-Pandemie bremst die aktiven Mitglieder derzeit aus. Wenn wieder gefeiert werden darf, sollen freilich Feste, Vernissagen, Lesungen und Vorträge die Besucher begeistern. Im Angebot, so Vorstand Polizeihauptkommissar Christoph Kunkel, werden dann auch wieder Selbstbehauptungskurse für Frauen, die immer schnell ausgebucht waren, sein. Die Vorstandschaft der IPA Mannheim bedankt sich beim Bezirksbeirat Sandhofen für die finanzielle Unterstützung, die man in die Einrichtung und in die Renovierung des Vereinsheims investierte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021