Chefin Karin Merz (v.l.), Peter und Oma Erika Wehe. © Moni Stamm

Hoch im Norden von Mannheim befindet sich der Bauernhof der Familie Merz. Doch es ist nicht nur ein Bauernhof, sondern auch ein Familienbetrieb mit dem Lieferservice „Karins Frische-Kiste“ und zwei Marktständen in Sandhofen und auf der Schönau. Wer gerne frische, regionale Ware mag und weniger Zeit im Supermarkt (oder davor) verbringen möchte, kann sich einfach die Box nach Hause liefern lassen.

Der Service gilt nicht nur in Mannheim, sondern auch im Umkreis, denn das Liefergebiet wird ständig erweitert. Jeder bekommt die Kiste, die passt. Neukunden bestellen die Probekiste, andere können sich ihre XXL-Box für alle Mahlzeiten des Tages selbst zusammenstellen. Das Sortiment ist groß, es gibt Obst, Gemüse, Eier, Nudeln, Essig, Öl und sogar Kaffee von der Mannheimer Rösterei Lauri. Dabei tragen die Kisten originelle Namen wie „Brotzeitkiste“ oder „Smoothiekiste“.

Zahl der Neukunden hoch

Zurzeit sind die 16 Mitarbeiter, darunter fünf Fahrer, pausenlos im Einsatz, denn gerade ältere Leute lassen sich gerne die Kisten nach Hause bringen. „Im Bereich Lieferservice haben wir in den letzten beiden Wochen über 300 Neukunden. Auf dem Wochenmarkt ist die Kundenzahl ebenfalls angestiegen. Der Anteil älterer Menschen ist sowohl unter den Bestandskunden als auch bei den Neukunden hoch“, sagt Peter Merz, Sohn von Karin Merz. Wie jedes Familienmitglied ist er gleich für mehrere Bereiche zuständig, darunter der Online-Shop und die Kundenbetreuung. Wegen Corona mussten das Personal aufgestockt und alle Arbeitsläufe optimiert werden. Chefin Karin ist zuständig für Ein- und Verkauf, bearbeitet Kundenanfragen und packt die Kisten, für den gesamten landwirtschaftlichen Bereich ist Vater Wolfgang Merz zuständig. Und auch Oma Erika hilft mit, sie kümmert sich um das Mittagessen, die Zutaten hat sie stets in greifbarer Nähe. Da es für jeden Bereich einen Hauptzuständigen gibt und die Kommunikation untereinander gut funktioniert, schafft die Familie Merz den Spagat zwischen Landwirtschaft, Lieferservice und Wochenmarkt. Mit dem Thema Hamsterkäufe muss sich die Familie zum Glück nicht auseinandersetzen. „Es wird zwar deutlich mehr bestellt, was aber vermutlich eher daran liegt, dass die Leute zu Hause sind und mehr kochen“, meint Peter Merz.

Auch aufbauende Momente gibt es. Eine Kundin habe angeboten, selbst genähte Atemschutzmasken vorbeizubringen. Und auch in den sozialen Netzwerken ist viel los: „Über Instagram und facebook ist der Austausch ebenfalls gestiegen. Uns erreichen fast täglich sympathische Posts, Nachrichten und selbstgedrehte Videos, in welchen sich die Kunden beim Auspacken der Kisten selbst filmen und ihre Begeisterung darüber ausdrücken. Das ist zum Teil wirklich lustig und bringt uns zum Schmunzeln.“ kge

Info: Karins Frische-Kiste unter www.frische-kiste.de

