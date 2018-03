Jubelkonfirmation in den Gemeinden

Anzeige

Am Sonntag, 18. März, finden im Mannheimer Norden Jubelkonfirmationen statt: Alle, die in den Jahren 1993, 1968, 1958, 1953, 1948 und 1943 konfirmiert wurden und daran teilnehmen möchten, werden gebeten, sich zu melden. Der Gottesdienst in der Auferstehungsgemeinde (Abendröte 56, Tel. 0621/75 18 78) beginnt um 9.30 Uhr. Auf dem Waldhof/Luzenberg (Tel. 0621/75 28 66) startet der Gottesdienst um 10 Uhr in der Pauluskirche. In Sandhofen (Tel. 0621/77 13 06) geht es um 10 Uhr in der Dreieinigkeitskirche los. Auf der Blumenau (Tel. 0621/77 13 06) findet die Jubiläumskonfirmation am Samstag, 17. März, um 18 Uhr in der Jonakirche statt. Bei dem Gottesdienst in der Auferstehungsgemeinde stellt sich Pfarrer Florian Binsch vor. Er führt die Gemeinde probeweise. eng