Jubiläum bei Kommunion

Die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus feiert am Sonntag, 30. Juni, das 25-, 50- und 60-jährige Kommunionjubiläum. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche. Danach sind die Jubilare zu einem kurzen Empfang mit Sektumtrunk ins Gemeindehaus eingeladen. Die Namenslisten der Jubilare, die 1959, 1969 und 1994 zum Weißen Sonntag gegangen sind, liegen gesondert ausgedruckt vor, soweit sie im Kirchenbuch verzeichnet und lesbar waren, ebenso die Namen der inzwischen Verstorbenen oder Weggezogenen, teilt die Gemeinde mit. Die Listen liegen am Schriftenstand in der Kirche und im Gemeindehaus aus und sind im Schaukasten zu sehen. Zum Jubiläum sind auch alle aus diesen Jahren eingeladen, die in einer anderen Pfarrei zum Weißen Sonntag gegangen sind. Anmeldung ist nicht erforderlich. baum

