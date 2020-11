Junger Fußball-Club mit Visionen

Ein Ausrüstervertrag ist bereits abgeschlossen, ein professionelles Image-Filmchen abrufbar, das Logo prangt schon auf den Polo-Hemden der Funktionäre und das weiße Trikot mit dem grün-weiß-roten Längsstreifen liegt ebenfalls bereit. Was fehlt ist eigentlich nur, dass endlich der Ball rollt, doch der neugegründete SV Sandhofen e.V. nimmt einen etwas längeren Anlauf – um dann laut eigenem Plan langfristig und nachhaltig das Sportangebot im Stadtteil mitprägen zu können.

„Ab der Saison 2021/22 soll es dann richtig losgehen“, sagt Präsident Marco Cardona und wer dem 19-Jährigen zuhört, merkt, dass die Vereinsgründung Ende Mai keine Luftnummer, sondern eine echte Alternative zu vielen anderen Amateur-Vereinen bieten soll. Zwar sollen die ersten Mannschaften im Herren- und Damen-Bereich, die nächsten Herbst an den Start gehen werden, sowie die Jugend-Teams im Unterbau mittelfristig auch sportlich erfolgreich sein, doch der SV Sandhofen will mehr bieten. „Unsere Vision beruht auf drei Grundpfeilern. Zum einen der sportliche, der berufliche und der soziale Bereich“, erläutert Finanzvorstand Luca Carocci. „Wir möchten die finanziellen Mittel dabei primär in die Jugendarbeit fließen lassen, um so eine ganzheitliche und nachhaltige Förderung zu garantieren.“

Wie das in der Praxis aussehen kann, beschreibt Präsident Cardona etwa im Verhältnis zu den Sponsoring-Partnern. Diese sollen nicht nur Geld in eine Einbahnstraße geben, sondern es ist ein Netzwerk geplant, das Praktikumsplätze oder sogar Ausbildungsplätze bis hin zu dualen Studiengängen beinhaltet. Im sozialen Bereich denken die SV-Macher mit den Sandhöfer Farben grün-rot im Wappen an eine an den Club angekoppelte Bundesfreiwilligen-Stelle, die wiederum über ein breites Sportangebot Kooperationen mit Schulen und Kitas anbietet. Der sportliche Erfolg soll sich über diesen Weg dann als logische Konsequenz einstellen.

Wer sich hier an den Ansatz von SAP-Gründer und TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp erinnert fühlt, liegt gar nicht so verkehrt, denn indirekt ist diese Herangehensweise so etwas wie das Vorbild für den SV Sandhofen. Schließlich hat Club-Chef Cardona während seiner Zeit als Jugendspieler die Arbeit in Hoffenheim aus nächster Nähe kennengelernt und als Co-Trainer der U 14 beim SV Waldhof erfährt der Student die Arbeit des von der Hopp-Stiftung „Anpfiff ins Leben“ begleiteten Jugendzentrum des Drittligisten gerade aus der anderem Perspektive.

„Ich denke, dass wir hier stadtteilbezogen ganz neue Akzente setzen können“, meint Cardona auch mit Blick auf bereits bestehende Angebote wie etwa das des großen Nachbarn SKV Sandhofen. „Als junger Verein müssen wir dabei nicht mit den alten Strukturen zurechtkommen, sondern können uns diese selbst geben.“

Vorstand im Schnitt 19,4 Jahre

Und apropos jung: Die siebenköpfige Vorstandschaft, die den momentan noch passiven Mitgliedern vorangeht, kommt auf eine Durchschnittsalter von gerade einmal 19,4 Jahren. Die spürbare Energie des SV speist sich dementsprechend auch aus der Jugend, den großen Wurf im Hinterkopf inklusive.

So würde der SV mittelfristig gerne und am besten mit einem Kunstrasen auf der städtischen Sportanlage Riedlach in unmittelbarer Nähe zum Schwimmbad heimisch werden. Zuletzt war dort die mittlerweile aufgelöste DJK Sandhofen am Ball. Doch das sind momentan noch Fernziele, räumt Cardona ein. „Als junger Verein muss man sich erst einmal hinten anstellen und sich um Trainingszeiten auf anderen Sportanlagen bewerben“, berichtet der SV-Sandhofen-Präsident von den ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung.

Doch auch wenn das für die erste Zeit mit ein wenig Vagabundenleben verbunden sein sollte, wollen sich die SV-Gründer davon nicht entmutigen lassen. Mit fünf bis sechs Teams soll es im nächsten Jahr auf jeden Fall losgehen und wie gesagt: Die weißen Trikots liegen schon bereit.

