Kinder legen Verbände an

Richtig spannend fanden die Vorschulkinder die Einrichtung eines Rettungswagens. Mit dem war nämlich Werner Ost vom DRK Kreisverband zusätzlich vor Ort. Die Kinder lauschten ganz interessiert seinen Ausführungen, wer eigentlich wo sitzt im Rettungswagen und was alles an Gerätschaften oder Medikamenten in dem Fahrzeug immer mit dabei ist.

Das Sachwissen der neuen „Ersthelfer“ wurde somit über das Praktische hinaus erweitert. Alle bekamen schließlich auch eine Urkunde, die ihre Teilnahme an dem Erste Hilfe Kurs bestätigte. Die Leiterin der Einrichtung auf dem Scharhof, Birgit Mayer-Zogolla, dankte Monika Tuschner und Werner Ost für ihr Kommen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018