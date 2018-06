„Kinder sind es, was Mannheim braucht“

Anzeige

Nachdem die Evangelische Kirche vergangene Woche bekanntgegeben hat, ihr Kita-Angebot um drei Gruppen zu reduzieren (wir berichteten), ist die Sorge auf dem Scharhof groß. Denn neben Friedrichsfeld und Jungbusch ist auch die eingruppige Kita Elia im Scharhöfer Füllenweg betroffen. Sie sei wirtschaftlich nicht mehr tragfähig und werde zum 31. August 2021 geschlossen, heißt es.

Gemeinsamer Wechsel

„Aktuell werden hier 20 Kinder betreut. Auf mehreren Elternabenden werden wir frühzeitig über die Veränderungen und Abläufe informieren. So können die Eltern einbringen, ob ihr Kind im Stadteil bleiben oder zum Beispiel wegen Umzugs der Familie in einen anderen Stadtteil wechseln möchte“, heißt es von der Pressestelle der Evangelischen Kirche. Auf Nachfrage des „Mannheimer Morgen“ teilt diese mit, dass auch der gemeinsame Wechsel von befreundeten Kindern berücksichtigt werden könne. „So haben wir auch in der Vergangenheit ähnliche Veränderungen mit den Eltern gehandhabt und gute Erfahrungen gemacht.“ Im Füllenweg arbeiten zurzeit drei Fachkräfte: „Sie werden in eine unserer vielen Kitas wechseln. Dabei werden die Wünsche der Mitarbeitenden soweit möglich berücksichtigt“, gibt die Pressestelle Auskunft.

Zweite Gruppe einrichten

Die politischen Vertreter im Norden können die Schließungs-Pläne nicht nachvollziehen: „Nach Aussage der Kirche ist der Hauptgrund, dass die Kita nur aus einer Gruppe besteht und wirtschaftlich nicht tragbar sei. Vor dem Hintergrund, dass in Sandhofen Plätze fehlen und bereits jetzt Sandhöfer Kinder auf den Scharhof gehen, sollte man versuchen, die fehlenden Plätze durch die Einrichtung einer zweiten Gruppe in Elia bereitzustellen“, sagt Wilken Mampel, Bezirksbeiratssprecher der CDU, auf „MM“-Anfrage.