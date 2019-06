Kinder singen begeistert mit

Dass der Familientag beim Raiffeisenmarkt Scharhof zu den beliebten Festen im Mannheimer Norden zählt, lässt sich schon daran erkennen, dass die Besucher regelrecht auf das Gelände in der Kirschgartshäuser Straße strömten. Vor allem Kinder, für die das Fest auch größtenteils ausgerichtet ist, können sich auf den Hüpfburgen und den anderen Spielgeräten ordentlich austoben.

Nicht nur mit seiner Handpuppe Fridolin unterhielt Andreas Knecht die Kinder. Der Nachwuchs bewunderte auch seine Zaubereien, bei denen einige der Kleinen aus dem Publikum assistieren durften. An der Schmink-Station standen auch die Jungs Schlange: Ex-Stadtprinzessin Claudia Proßwitz von der Karnevalgesellschaft „Lallehaag“ und ihr Team zauberten geduldig tolle Motive auf die Gesichter.

Sein Programm auf die Kinder ausgerichtet hatte auch Markus Becker, unverkennbar mit dem roten Hut und Hemd, der nicht nur seinen Hit vom roten Pferd zum Besten gab. Wer auf Starallüren hoffte, musste sich eines Besseren belehren lassen. Sehr sympathisch und zum Anfassen bespaßte der seit vier Wochen glückliche Opa seiner Enkeltochter Lia nicht nur die Kinder. Auch die Erwachsenen waren in die Unterhaltung des Sängers, der gerade von der Lieblingsinsel der Deutschen Mallorca auf den Scharhof kam.

„Trinklieder mit dem Thema Alkohol werde ich heute, da es vorrangig ein Kinderfest ist, nicht singen.“ Deshalb mussten die Besucher auch auf seinen neuen Song „Der Bierkapitän“, den mittlerweile die U-21 Fußballmannschaft als Kabinensong ausgewählt hat, verzichten.

„Tschu Tschu Wa“ und „Schade, schade, schade, keine Schokolade“: Schnell hatten die Kinder, die er zu sich auf die Bühne holte, den Text drauf und sangen kräftig mit. Nicht nur für die Kinder, sondern auch die Erwachsenen fanden sicher was bei der großen Auswahl im Verkauf für Haus und Garten.

Schon vorne am Eingangsbereich servierte Naro Vitale singend seine beliebten Pizzen. Großer Schlangen, vor allem in der Mittagszeit, sah man auch am Grill- und vor allem am Getränkestand. Schon zum Frühschoppen und bis zum Ende des Festes unterhielt das Monnemer Bloomaul Joachim Schäfer, wie eigentlich bei jedem Fest auf dem Scharhof, die feierfreudige Gesellschaft. Nicht wegzudenken ist auch der Moderator Horst „Hotte“ Siegholt, der sich immer zwischen seinen Ansagen Anekdoten, die die Menschen zum Lachen bringen, einfallen ließ.

Der Verkauf der Lose fließt immer einem guten Zweck zu: So überreichte Geschäftsführer Jörg Hermes Vertretern des Elternbeirates des Kindergartens Guter Hirte auf der Schönau einen Spendenscheck von 750 Euro. Dieses Geld soll für Spielgeräte auf dem Außengelände verwendet werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019