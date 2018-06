Anzeige

Pippi Langstrumpf steht im Mittelpunkt: Die Stadtteilbibliothek Sandhofen und der Freundeskreis Stadtbibliothek Sandhofen e. V. laden am Samstag, 23. Juni, von 14 bis 17 Uhr zum großen Kinder- und Familienfest in die Bücherei in der Elstergasse 25 (in der Sandhofenschule) ein.

Das Mädchen mit den roten Zöpfen und der bunten Kleidung aus der Kinderbuch-Reihe von Astrid Lindgren gibt dabei den Rahmen vor: Auf dem Programm stehen vielfältige Aktionen, Basteln und Spiele, die sich alle um die Abenteuer von Pippi und ihren Freunden drehen. Für das leibliche Wohl wird mit Kuchen, Brezeln, Kaffee und Kaltgetränken gesorgt. Der Eintritt ist frei, die Teilnahme an den Aktionen kostet nichts. baum/zg