Kinder vertreiben den Winter

Anzeige

Mit dem Verbrennen des Schneemanns wird traditionell der Winter vertrieben – beim Sommertagszug in Sandhofen am Sonntag, 18. März. Dazu lädt die Kinderorganisation Sandhofen/Scharhof, Eltern Aktiv, ein. Der Zug, an der Spitze begleitet von den Golden Lions, setzt sich um 14 Uhr ab der Gustav-Wiederkehr-Schule in der Kriegerstraße in Bewegung. Von dort geht es weiter über die Kreuzung der Schönauer Straße in die Bartholomäusstraße, Oppauer Kreuzweg bis in den Karl-Schweizer-Park, wo der Schneemann verbrannt wird. Ab 13.30 Uhr können auf dem Hof der Gustav-Wiederkehr-Schule bunt geschmückte Sommertagsstecken erworben werden. e ng