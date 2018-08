Kindergruppe mit am Start

Anzeige

Seit Jahren organisiert der Wassersportverein Sandhofen (WSV) sein „Drachenbootrennen“ – und scheut dabei nicht die viele Arbeit im Vorfeld der erfolgreichen Spaßveranstaltung auf dem Altrheinarm an der Riedspitze.

In der Klasse „Fun“ gingen zwölf Boote an den Start. Das Boot der „Essity Dragons“ (Essity Operations Mannheim GmbH) siegte vor den Privatmannschaften „Kanalratten“ und „Bombentypen“ und ging als erstes durchs Ziel.

Zum Bedauern des Veranstalters starteten in der Klasse „Sport“ mit den „Römer Dragons“ aus Ladenburg und den „Green Dragons“ aus Neckarau nur zwei Mannschaften. Stolz ist Vorstandsmitglied Michael Schnell auf die Nachwuchsabteilung des WSV Sandhofen. Das Kinderboot ist in allen Sportklassen mitgefahren, es habe sich so mit den Großen des Wassersports gemessen, freut sich der Verein.