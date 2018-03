Kinderkleidung selbst hergestellt

Anzeige

Kreative Kräfte wecken konnte die katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus unter der Leitung von Christa Schwemlein. Die Gruppe hatte zu einem Workshop an der eigenen Nähmaschine unter dem Motto „Kinderkleidung selbst gemacht“ eingeladen. Aus diesem Grund verwandelte sich das katholische Gemeindehaus St. Bartholomäus zwei Tage lang in eine Nähwerkstatt. Im Saal hatten die Organisatorinnen Stationen zum Zuschneiden, Nähen, Bügeln und zur Anprobe vorbereitet. „Das Interesse an diesem Workshop war groß“, freute sich Christa Schwemlein. Schnell seien die acht zur Verfügung stehenden Plätze vergeben gewesen: „Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn betraten die ersten Frauen, schwer bepackt mit Nähmaschinen, Stoffen und diversem Zubehör, erwartungsvoll den Saal.“

Für die fachliche Leitung des Workshops hatte die Frauengemeinschaft die gebürtige Mannheimerin und mit der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) verbundene Bekleidungsingenieurin Gisela Reinhart-Schneider engagiert. Die Mutter von vier erwachsenen Söhnen lebt heute in der Eifel, wo sie seit vielen Jahren eine eigene kleinere Schneiderei für Neuanfertigungen und Änderungen betreibt.

Die Teilnehmerinnen waren hauptsächlich junge Mütter, die für ihre Kinder individuelle Kleidungsstücke anfertigen wollten. Im Laufe der beiden Tage entstanden Strampelhosen, Overalls, Kleidchen, Mützen und Schals sowie Überzüge für Wickelauflagen und Sitzpolster. Zu den Näherinnen gehörten auch zwei Teenager, „die am Ende des Kurses überglücklich ihre modischen Jeansröcke präsentierten“, so Christa Schwemlein.