Kindermaskenbälle in den Stadtteilen

Nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder feiern gerne Fasnacht. Die Kindermaskenbälle der KG Grün- Weiß Schönau finden am Sonntag, 24. Februar, und am Rosenmontag, 6. März, im Pfarrer Veit-Haus in der Memeler Straße statt. Der Eintritt für Kinder kostet drei Euro. Die Stichler in Sandhofen feiern ihren Kindermaskenball am Sonntag, 24. Februar, in der SKV Halle, Kalthorststr. 44. Kinder zahlen vier Euro Eintritt. Bei der Fröhlich Pfalz darf der Nachwuchs am Sonntag, 3. März, im Saal der Gnadenkirche in der Karlsternstraße bei einem Eintritt von zwei Euro feiern. Alle Maskenbälle beginnen um 14.11 Uhr. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019