Kirche schließt Kita Füllenweg

Die Evangelische Kirche in Mannheim schließt bis 2021 drei von derzeit 151 Gruppen, darunter auch die eingruppige Kita Füllenweg auf dem Scharhof. Sie sei wirtschaftlich nicht tragfähig und werde zum 31. August 2021 geschlossen, teilt die evangelische Kirche mit. In Sandhofen bleibe die evangelische Kirche mit der dreigruppigen Kita Elstergasse sowie der zweigruppigen Kita Kirchgasse präsent. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude in der Kirchgasse werde durch einen Neubau an gleicher Stelle für zwei Gruppen ersetzt. „Kein Kind wird seinen Platz verlieren“, so Dekan Ralph Hartmann. Die Stadt Mannheim befindet sich nach eigenen Angaben in intensiven Gesprächen, um Träger für den Bau und Betrieb neuer Kindertagesstätten zu finden oder den Bau eigener Kitas zu ermöglichen. baum