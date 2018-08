Klares Nein zu Ankunftszentrum auf Coleman

Die Räder holpern über die schiefe Strecke. Schlagloch reiht sich an Schlagloch, am Rand reihen sich altertümlich anmutende Pflastersteine aneinander. Die CDU-Fraktion hat zur Stadtradtour eingeladen. Drei Stunden lang kurvt ein knappes Dutzend Teilnehmer durch die nördlichen Bezirke Mannheims. Jetzt ist die Gruppe auf dem Scharhof nördlich der A 6 angelangt – dort, wo mehrere Straßen in erbärmlichen Zustand sind.

CDU-Bezirksbeirat Wilken Mampel, selbst Scharhöfer, versucht es mit Galgenhumor: „Wir können es beweisen: Wir sind der älteste Vorort Mannheims. Die Straßen hier sind noch im Originalzustand.“ Der sarkastische Witz sitzt, aber einigen Anwohnern ist gar nicht zum Lachen zumute. Denn sie müssen tagtäglich mit diesen Zuständen klar kommen.

Radwegenetz im Blick

Tourleiter und Stadtrat Steffen Ratzel hört interessiert zu, Fraktionsgeschäftsführer Matthias Sandel macht sich eifrig Notizen. Man werde dem nachgehen, versprechen sie nach einer zehnminütigen Diskussion – und setzen ihren Weg zur Kläranlage Sandhofen fort. Dort gibt es keine strittigen Punkte, die Einrichtung gilt allgemein als vorbildlich.

Wesentlich kontroverser diskutiert wird die Zukunft des Coleman-Geländes. Einen Teil davon belegt nach wie vor das amerikanische Militär. Aber ein heißes Thema ist, was mit dem restlichen Gelände geschieht. Dem Land schwebt vor, dort ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge zu errichten. Viele Anwohner befürchten gar, dass dort ein Ankerzentrum (für Ankunft und Rückführung von Flüchtlingen) entstehen könnte. Die CDU lehnt die Landespläne vehement ab. Ratzel verweist auf die „extrem hohe Zuwanderung aus Südosteuropa“, die „Integrationsleistung Mannheims ist jetzt schon gewaltig“. Man dürfe die Bevölkerung nicht überstrapazieren.

Begonnen hat die Stadtradtour – die zweite von insgesamt vier in diesem Sommer – auf dem Luzenberg. Ratzel steht dort, in der Sandhofer Straße, neben den Straßenbahnschienen und geht auf das verkehrspolitische Konzept seiner Partei ein. „Natürlich wünschen wir uns weniger Autoverkehr“, sagt der Kommunalpolitiker. Aber man dürfe „das Auto auch nicht verteufeln“. Um die Menschen zum Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zu bewegen, gelte es, „attraktive Alternativen“ zu schaffen.

Dazu gehöre für die CDU ein gutes Radwegenetz. Von „Prestigeprojekten“ wie den Radstreifen an der Bismarckstraße hält die Partei allerdings wenig. „Mit diesem Geld hätten wir zahlreiche bestehende Radwege wieder ertüchtigen und optimieren können“, betont Steffen Ratzel. Was er meint, zeigt sich ein paar Hundert Meter weiter, als der Tross am Rhein entlang Richtung Roche fährt. Der Weg ist sehr eng. Von einer guten Anbindung unter anderem für die Radler unter den 8200 Roche-Mitarbeitern könne hier keine Rede sein, sagt Matthias Sandel.

Tempo 30 am Stich oft missachtet

Alles andere als optimal sehe es an vielen Stellen auch für Fußgänger aus. Die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Kinder und ältere Menschen, würden oft „etwas stiefmütterlich behandelt“. Viele Fußwege seien „nicht richtig sicher“, etwa wegen schiefer Platten.

Schiefe Platten gibt es am Stich in Sandhofen nicht. Das Zentrum des Stadtteils wurde vorbildlich ausgebaut. Aber die Straße davor ist stark befahren, „die Autofahrer wissen oftmals nicht, dass hier die 30-Kilometer-Zone gilt“, zeigt sich Sandel über Raser besorgt. Jetzt fordert die CDU von der Stadt Vorschläge, wie sich die Situation verbessern lasse.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018