Klassische Klänge und Evergreens

Beim Konzert des Mandolinenorchesters Eich am Rhein unter Leitung von Klaus Jörger waren in der Dreifaltigkeitskirche in Sandhofen wieder musikalisch leisere Töne angesagt. Aber nicht nur das Mandolinenorchester, sondern auch die Klaus-Jörger-Band hatte bei diesem Konzert ihren Auftritt.

Mit „Recuerdos de la Alhambra“ und „Auf einem persischen Markt“ eröffnete das Mandolinenorchester das Konzert in der voll besetzten Dreifaltigkeitskirche. Danach setzte die Combo ein, gesanglich unterstützt von Klaus Jörger selbst und von seiner Frau Inge. Zu den Solisten zählten Octavio Yang mit „Core ’ngrato“, Ute Fenzel mit „Gabriellas Song“ und Rolf Hildenbrand mit „Que Sera“. Da der Bandleader beider Orchester, Klaus Jörger, mehrere Instrumente spielt, darf man auch ihn mit den Titeln „If tomorrow never comes“ (Trompete) und „Acapulco 1922“ (Melodica) zu den Solisten zählen.

Das Publikum in der Kirche zeigte mit seinem Applaus, dass ihm das abwechselnde Spielen von Mandolinen und Band gefallen hat. Die Besucher hörten aufmerksam zu und genossen die verschiedenen Klänge. Von dem gut zwei Stunden dauernden Konzert fühlten sich die Gäste gut unterhalten – das Musikangebot gestaltete sich mit klassischen Stücken und Evergreens sehr abwechslungsreich.

In das Lied „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ stimmten die Besucher in den Kirchenbänken ein. Damit verabschiedeten sich die Künstler bis zum nächsten Jahr, wenn wieder ein großes Konzert geplant ist – dann hoffentlich in einer beheizten Kirche. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019