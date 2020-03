Komödie um einen verrückten Plan

Josef Himmel lebt mit seiner Schwägerin, einer Witwe, zusammen. Durch ihre ständige Bevormundung merkt er nicht, dass er sie eigentlich mag. Um seine Ruhe zu haben, plant er eine Urlaubsreise ohne sie. Aus diesem Grund erfindet er eine Geschichte, mit deren Ausgang er so selbst nicht gerechnet hätte. „Ein verrückter Plan“: So heißt die Komödie, zu der die Theatergruppe Bockschellstadl Sandhofen an drei Terminen in das Veranstaltungshaus PX de Dom einlädt. Die Akteure treten am Freitag, 13., und Samstag, 14. März um 20 Uhr auf die Bühne. Eine Nachmittagsvorstellung gibt es am Sonntag, 15. März, 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro pro Person, Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Karten im Vorverkauf donnerstags, 18 bis 20 Uhr, oder telefonisch unter 0621/78 99 87 33. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020