Konfirmanden gesucht

Am Sonntag, 29. März, lädt die Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen zur Jubelkonfirmation ein: Um 10 Uhr steht deshalb ein Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, Kirchgasse 4, auf dem Programm.

Wer vor 50 Jahren oder mehr in Sandhofen, auf der Blumenau oder auch an einem anderen Ort konfirmiert wurde, ist dazu eingeladen. Da aus dieser Zeit in der Gemeinde keine Konfirmationsregister erhalten sind, können die jeweiligen Jubilare nicht persönlich angeschrieben werden, teilt die Dreieinigkeitsgemeinde mit. Sie bitte deshalb darum, dieses Datum weiterzugeben.

Zum Gottesdienst sind auch alle Katholiken, die an diesem Tag ihre Schulentlassung feiern, eingeladen. Pfarrerin Rebekka Langpape bittet um Anmeldungen im Pfarramt der Dreieinigkeitsgemeinde, Domstiftstr. 40 (Tel. 0621/77 13 06). eng

