Konzert in der Dreifaltigkeitskirche

Am Sonntag, 26. Mai, gibt der Kammerchor Mannheim unter dem Motto „Santissima Italia“ ein Konzert in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Sandhofen. Auf dem Programm der Reihe „Kammerchor auswärts“ steht geistliche Chormusik von italienischen Komponisten aus dem Frühbarock, wie beispielsweise Salamone Rossi, Tomas Cecchini oder Gregorio Zucchini. Auch Werke der Romantik, darunter von den berühmten Opernkomponisten Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, kommen zu Gehör. Dazu spielt Carmenio Ferrullli italienische Orgelmusik auf der historischen Schäfer-Orgel. Das Konzert steht unter der Leitung von Landes- und Bezirkskantor Johannes Michel. Beginn ist um 17 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019