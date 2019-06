Küken locken Kinder an

Immer, wenn das Hoffest beim Bauern Merz angesagt ist, strömen Massen an Menschen an beiden Tagen auf den Bauernhof in den Mannheimer Norden, nach Kirschgartshausen. Die große, schön geschmückte Scheune bot Platz für die, die sich nicht der Sonne aussetzen wollten. „Um so ein Fest auszurichten, bedarf es sehr, sehr vieler Helfer“, sagte Wolfgang Merz.

So schön der Sonnenschein für die Gäste bei der Veranstaltung auch war, der Landwirt sehnt sich Regen herbei. Der sei nicht nur wichtig für das Wachstum der Pflanzen, sondern auch für die Grundwasserneubildung. Auf dem etwa 100 Hektar großen Anwesen werden hauptsächlich Hartweizen für die Nudelproduktion und Weichweizen für Hühnerfutter angebaut. Auf den Feldern finden sich auch gentechnikfreie Sojabohnen, Körnermais, Zuckerrüben, Zwiebeln und vor allem Erdbeeren.

150 Kilo Erdbeeren vernichtet

Das Wort Erdbeeren sorgte für einige Zornesfalten auf der Stirn des Landwirts. Insgesamt 150 Kilo der beliebten Frucht musste Wolfgang Merz wegen der beim Vorernte-Monitoring (Erdbeeren werden vor der Ernte untersucht) festgestellten PFC-Belastung vernichten. Er sei der Einzige gewesen, der davon betroffen war, teilte er mit.

Was Merz außerdem etwas erzürnt, ist die Vorgabe, dass die Schnäbel der Hühner nicht mehr gekürzt werden dürfen. Dadurch könnten sich die Hühner Federn aus dem Körper rupfen und damit Schmerzen bereiten.

Was die Landwirte zunehmend verärgere, sei außerdem die Verrohung der Menschen, die ohne Scheu und schlechtes Gewissen Felddiebstahl – hauptsächlich auf Erdbeerfeldern – betrieben. Auf Zwiebelfeldern sei das „Stoppeln“ erst dann erlaubt, wenn das Feld abgeerntet ist.

Für die Kinder war es wieder eine Freude, die Küken, die sich ihr Federkleid unter einer Wärmelampe aufheizten, in die Hand zu nehmen. Mit ihrer Frischen Kiste, dem Angebot aus der Landwirtschaft für den täglichen Küchenbedarf, warteten Karin Merz und ihr Mitarbeiter Manfred Halter gleich am Eingangsbereich auf.

An insgesamt zwölf Verkaufständen fanden die Gäste vieles, was das Herz begehrte. Für Unterhaltung sorgten die Oldtimer- und Bulldogfreunde vor allem mit ihren Flurfahrten für die Kinder. Mit dem lockeren Spruch „hallo Kärschgartshause“ begrüßte die Gruppe Gegenwind das Publikum in der Scheune. Klar, dass die Tanzbegeisterten ihre Chance nutzten.

Der Sonntag begann wie immer mit einem Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Wolfram Langpape. Bei Steaks, Bratwürsten, vegetarischen Gerichten und vielen Kuchen ließ es sich an beiden Tagen gut feiern. eng

