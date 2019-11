Künstler sprühen vor Kreativität

Anlässlich des 100. Geburtstags von Willi Wernz zeigte die Volksbank parallel zur Eröffnung der Langen Nacht Werke des am 22. November in der Petersauer Straße 9 geborenen Sandhofener Malers. Dort wohnte er teilweise auch später noch, ein Atelier befand sich in seinem Geburtshaus.

Von 1934 bis 1938 lernte Wernz Schriftsetzer, nach seinem Kriegsdienst studierte er von 1946 bis 1948 Bildende Kunst in München. Von 1962 bis 1987 folgten viele Kunstausstellungen, etwa in München, Salzburg und Sestola (Modena) in Italien.

Seine Themen: Stillleben und Landschaften. Motive fand er beim Einkaufen oder bei ausgedehnten Spaziergängen. Am 15. März 1997 ist Willi Wernz gestorben.

Klaus Hildenbrand, der über Wernz referierte, war bis 2009 Realschullehrer und unterrichtete auch Kunst. Er ist einer der Mitbegründer des Heimatmuseums Sandhofen.

Bilder von Willi Wernz sind in einer Dauerausstellung im Veranstaltungshaus PX de Dom oder in der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. eng