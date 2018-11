Künstlern über die Schulter geschaut

„Wenn man sagt, das wird ein lange Nacht, bedeutet das meistens nichts Gutes – es klingt eher nach Stress“, sagte Stadtrat Thomas Hornung. Aber an diesem Abend erwarte die Menschen eine entspannte Lange Nacht mit Kunst und Genüssen, bei der sie ihren eigenen Stadtteil ganz neu entdecken könnten, betonte er bei der Großveranstaltung. Und er hatte nicht zu viel versprochen.

Gut besucht war bereits die Eröffnung der Langen Nacht der Kunst und Genüsse – traditionell in der Schalterhalle der Volksbank Sandhofen. Und auf den Straßen, vor allem rund um den Stich, gab es im Anschluss daran teilweise kein Durchkommen mehr. Rockig ging es vor dem Geschäft von Optik Wilde mit der Band The Galazzos zu. Eine große künstlerische Bandbreite bot sich an vielen Stellen – von Schmuck über Bilder bis zu Handarbeiten.

Ihre Fertigkeiten zeigte auch Kerstin Mechnig-Mayer mit Arbeiten aus Schwemmholz und Beton. Im Kreativhof von Mal Anders-Reisen konnte man Lothar Appenzeller bei der Entstehung von Sandsteinskulpturen zusehen. Eine Auswahl seiner Arbeiten präsentierte Kunstschmied Idzi Krysztof. Bei Friseurin Lucia Kopper zeigten mit Michael Zeeb, Helga Hildenbrand und Brigitte Beck gleich drei Künstler ihre Arbeiten.

Nicht nur die Kunst stand bei dieser Langen Nacht im Mittelpunkt. Die Genüsse kamen mit den vielen angebotenen Spezialitäten keineswegs zu kurz – angefangen vom Buffet im Coco Barans am Stich über thailändische Spezialitäten bis hin zu Elsässer Flammkuchen. Zu den Genüssen zählten auch die zu verkostenden Weine in einigen Höfen oder Geschäften.

Erinnerungsfotos mit Selfie-Box

Ein Anziehungspunkt für Jung und Alt war die Selfie-Box bei Foto Mechnig. In bester Feierlaune war es dort möglich, kostenlos Bilder von sich und seiner Clique zu bekommen. Hawaiianisches Flair versprühten die Hula-Tänzerinnen in Avendi. Auch die Lesungen mit Paul, einem Kneipenurgestein in Grimmers Reisewelt, waren gut besucht. Zudem spielte das Wetter mit.

Kein Wunder, dass die Organisatoren aus dem Gewerbeverein Sandhofen (GVS), Heike Anders-Dahms, Daniela Fenzel und Gerhard Engländer, ebenso zufrieden waren wie die GVS-Vorsitzende Bettina Herbel. Bei der Eröffnung der Langen Nacht hatte Volksbank-Direktor Manfred Baumann nach der Begrüßung Stadtrat Thomas Hornung als Vertreter der Stadt das Wort übergeben. Sandhofen, so Hornung, sei ein gut gewachsener Stadtteil mit gut funktionierenden Strukturen mit einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Deswegen bin ich so gerne hier.“ Die Gewerbetreibenden förderten mit dieser Veranstaltung das Image des Stadtteils.

„Gemeinsam sind wir stark“: Mit diesen Worten dankte Anders-Dahms nicht zuletzt Beate Schüller und Petra Wawszcak, die sie neu im Veranstaltungsteam begrüßte. Neuigkeiten verkündete ebenfalls GVS-Chefin Herbel: Unter dem Motto „Sandhofen trifft sich“ findet am 25. und 26. Mai 2019 eine eigene Gewerbeschau des Vereins in PX de Dom, dem Gemeindesaal und der Freifläche in der Domstiftstraße 40 statt. Mit Blick auf die kommende Weihnachtszeit hob Herbel auch den „Sandhofer Taler“ hervor, mit dem man in den teilnehmenden Geschäften bezahlen kann. Das biete sich als Geschenk an und sei in der Volksbank zu erwerben. Mit „L‘éléphant“, einem selbst geschriebenen Song, erfreute Henny Herz die Gäste musikalisch. Als weiteren Künstler hatte die Bank den Watercolor-Artisten Thorsten Ditsch verpflichtet.

Auf der Schönau traten im Haus Miteinander die Joyful Voices auf. Und im Salon Haarzauberei by Nathalie im Gryphiusweg zeigte eine Make-Up-Artistin Fantasy Air Brush.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018