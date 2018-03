Land voller Gegensätze

Anzeige

Über den Iran als „verschleierte Hochkultur“ informieren Christa und Walter Schwemlein am Freitag, 16. März, 19 Uhr, im Gemeindehaus St. Bartholomäus in Sandhofen. Die Ereignisse rund um die „Islamische Revolution“, grimmig blickende Ayatollahs, Frauen in schwarzen Tschadoren und nicht zuletzt der schier endlose Konflikt um das Atomprogramm hätten hierzulande ein negatives Bild vom Iran geprägt, das kaum Raum für andere Sichtweisen zulässt, heißt es in der Einladung. Dabei gerate allzu leicht in Vergessenheit, auf welch ungemein traditions- und facettenreiches Erbe dieses Land zurückblicke, welche grandiose Landschaften es umfasse und wie warmherzig und offen die Bewohner ihre Gäste empfingen.

Heute sei der religiöse Eifer der Bevölkerung weitgehend erloschen. Die Islamische Republik säkularisiere sich immer mehr, der Bildungsgrad der Frauen sei hoch. „Sagt den Deutschen, dass es im Iran anders ist“, wurden Christa und Walter Schwemlein auf ihrer Reise immer wieder gebeten. Dieser Bitte wollen sie nachkommen. Allerdings machen ihnen die jüngsten politischen Ereignisse Sorgen: „Die Hardliner im Klerus schlagen wieder einen rigiden Kurs ein, um ihre Macht zu sichern, das einfache Volk jedoch kämpft mit Inflation und Arbeitslosigkeit.“

Veranstalter des Informationsabends ist die Katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus (kfd) in Kooperation mit dem Bildungswerk St. Bartholomäus. Der Eintritt ist frei. Über Spenden zugunsten der sozialen Projekte der kfd freuen sich die Organisatoren. red/bhr