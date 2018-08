Lauer Sommerabend in idyllischem Grün

Voll besetzt war es unter dem Zelt beim letzten „lauen Sommerabend“ im Zentralen Mannheimer Lehrgarten in Sandhofen. Die Leiterin der Einrichtung, Ulrike Reutter, freute sich, mehr als 40 Gäste begrüßen zu dürfen.

Für die Unterhaltung der Gäste in dem idyllischen Grün zwischen blühenden Pflanzen und Blumen spielte die Gruppe „Hooked on Grass“ Bluegrassmusik aus dem Südosten der USA. „Eight more miles to Louisville“, „Foggy Mountain breakdown“ oder „When I’m gone“ – alle Titel interpretierten Sängerin und Bassistin Nina Bohneleit, Holger Waffenschmitt (Mandoline und Fiddel), Alexander Opitz (Gitarre) und Jens Wolff (Bassgitarre) hervorragend. Für den guten Ton sorgte an diesem Abend Joachim Kirchhoff. Die Gäste genossen die Musik und dankten der Band immer wieder mit reichlich Applaus für die Performance.

Jam-Szene trifft sich

Die Mitglieder von „Hooked on Grass“ kommen aus dem Heidelberger Raum, Jens Wolff aus Sandhofen hatte aber ein Heimspiel. Die vier Musiker der Band gehören zudem einer rund 40 Personen starken Jam-Szene aus dem Rhein-Neckar und Maingebiet an, die sich monatlich in der Gaststätte Balkan Perle in Sandhofen trifft.

Das nächste Treffen, zu dem Musikliebhaber bei freiem Eintritt gerne eingeladen sind, findet dort am 25. September statt.

