Leckereien rund um die Wurst als Dankeschön

Mit einem Schlachtfest bedankte sich der Reit- und Fahrverein Sandhofen bei seinen Freunden und Gönnern. Die Sponsoren durften sich an den Schüsseln mit Wellfleisch und Leberknödeln mit Sauerkraut bedienen, bis der Hunger gestillt war. Das beliebte Gericht aus der Pfälzer Küche rundete später dann die zusätzlich servierte Hausmacher Wurst wie Schwartenmagen, Blut- und Leberwurst bis hin zu frischem Schweinemett ab.

Die geladenen Sponsoren, Freunde und Gönner des Reit- und Fahrvereins langten kräftig zu. Ein großes Metzgerteam sorgte dafür, dass alle gut versorgt waren: Neben dem Metzger und Vorstand des Reit- und Fahrvereins, Gerd Herbel, waren auch Rolf Dobhan, Jürgen Herweh, Harald Wegerle, Johann Angele, Holger Riffel, Max Wegerle und sein Sohn Tobias Herbel in der Schlachtküche mit dem Verwursten und Zubereiten der Speisen beschäftigt.

Viele Gäste nahmen sich auch reichlich „Metzelsupp“ in ihren Gefäßen mit nach Hause. „Ohne die Hilfe der Sponsoren würde uns vieles schwerer fallen zu stemmen“, so Gerhard „Gerd“ Herbel. „Wir sind auch glücklich darüber, neue Sponsoren, die heute auch anwesend sind, für das Jahr 2019 gewonnen zu haben. Zu Ende war das Schlachtfest mit dem guten Essen und den guten Gesprächen, die die Gäste untereinander führten, erst am späten Nachmittag. eng

