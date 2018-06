Legendäre WM-Szenen

Anzeige

Die Gebete beim ökumenischen Fußballgottesdienst von St. Bartholomäus müssen wohl letztendlich zum Sieg der deutschen Mannschaft über Schweden beigetragen haben. Zum Einstieg hatten Pfarrer Wolfram Langpape und Pastoralreferent Volker Imgram von der Seelsorgeeinheit Nord Luftballons emporsteigen lassen. Neben Gebeten und Segen waren im Gottesdienst selbst Szenen vergangener Weltmeisterschaften ein Thema. Klar, dass dabei das umstrittene „Wembley-Tor“ von 1966 nicht fehlen durfte. Auch „die Hand Gottes“ als Ausrede Diego Maradonas beim Spiel 1986 ist immer noch in Erinnerung der Fußballfans und war unter den vielen Einspielern auf der Leinwand zu sehen.

„Nicht wir Menschen können in Anspruch nehmen, die Hand Gottes zu sein, so sehr wir uns einen Sieg auch wünschen“, knüpfte Volker Imgram an das Gezeigte an. Dass man sich auch freuen könne und dürfe war Thema von Pfarrer Langpape – allerdings nicht ohne Kritik an einem recht bekannten Trainer zu äußern.

Die Fürbitten sprachen die jungen Menschen der Seelsorgeeinheit, die gefirmt werden. Mit einer Hommage an den Weltmeister Franz Beckenbauer endete der von den Band Burnesseln begleitete Gottesdienst. Danach lud der Veranstalter die Junge Gemeinde zum gemeinsamen Grillen und später zum spannenden Public Viewing ein. eng