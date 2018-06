Lesebuch konserviert Vorort-Historie

Anzeige

Die alten Zeitungsbestände seien inzwischen vom Stadtarchiv komplett gefilmt worden, schließlich werde das Papier mit der Zeit brüchig: „Ich wollte mit meinem Buch auch konservieren und zusammenfassen, was in den Zeitungen gedruckt worden ist“, so Heierling.

Berührungsängste habe er bei seiner Arbeit keine, auch nicht bei brisanten Themen: „Das Dritte Reich ist ohne Beschönigungen dargestellt. Ich schreibe, was passiert ist, und die Leser sollen sich aus den Fakten eine eigene Meinung bilden“, so Heierling. Er stelle dar, wie beispielsweise die Presse damals über Ereignisse oder Zwangsarbeiter berichtet habe und was tatsächlich passiert sei. „Ich habe mich nicht gedrückt und auch die Schattenseiten mit hineingenommen.“

Neben geschichtlichen Daten und Fakten sind im Buch auch Redewendungen und Ausdrücke vergangener Tage enthalten – wie eben die „Roigeplaggde“. „Die Sandhofener haben ihre eigene Couleur in der Sprache, und der Neckar ist die Grenze“, erklärt der Autor. Während weiter südlich eher die A-Laute vorhanden seien („Mannem“) sei im Norden oft das französische O enthalten (Monnem, Rhoi).

Bewundernswerte Kultur

„Die Kurpfalz war schon immer ein Migrantenland“, weiß Heierling. „Und das hat uns geprägt, wir sind weltoffen. Die Kulturen Mannheims sind bewundernswert.“ Helga Weber vom Sandhofener Heimatmuseum pflichtet ihm bei: „In den Kolonien früher, das waren Polen, Italiener, auch Österreicher. Viele Namen sind noch hier vorhanden“, sagt die Vorsitzende, die sich intensiv mit dem Buch beschäftigt und korrekturgelesen hat. Besondere Stücke aus dem Museum haben in dem Band übrigens Verwendung gefunden: „Wir haben zum Beispiel noch ein Kirchenbuch aus dem Jahr 1577 im Bestand“, berichtet Helga Weber. „Und das ist eine Sensation“, findet Heierling. In dieses Buch, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei, hätten Pfarrer auch Kommentare geschrieben. So sei eine katholisch-evangelische Mischehe von einem Geistlichen so kommentiert worden: „In diese Ehe, da soll der Teufel reinfahren.“

Neben vielen Büchern zu Teilaspekten der Geschichte Sandhofens sei sein neues Werk vor allem aus einem Grund besonders: „Ich habe versucht, Sandhofen thematisch und in seiner Gesamtheit darzustellen.“ Ein halbes Jahr habe er an dem Buch geschrieben: „Aber die Arbeit dazu mache ich seit Jahrzehnten.“ Die erste gedruckte Chronik Sandhofens hat übrigens Hauptlehrer Fritz Heck verfasst: „Und der evangelische Pfarrer Klenk war der erste Heimatforscher hier“, so Heierling.

Das Buch erscheint am 29. Juli und kostet 28 Euro. Es kann ab sofort bei Helga Weber im Heimatmuseum vorbestellt werden (Telefon und Fax: 0621/77 21 32). Die offizielle Vorstellung findet am Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr im Heimatmuseum (Bartholomäusstraße 12) statt. An diesem Tag liegt das Buch zum Kauf bereit und der Autor informiert.

