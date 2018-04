Lesung mit Hubert Becker

Anzeige

Der SPD-Ortsverein Schönau lädt am Freitag, 27. April, zu einer Autorenlesung mit Hubert Becker ein. Im SPD-Bürgerbüro (Danziger Baumgang 90) wird der Sandhofer Hobbyschriftsteller um 18 Uhr aus seinem Roman „Alles paletti im Dorf“ lesen. Darin schreibt Becker über den Sohn einer von der SS ermordeten Frau. Dieser ist auf dem Rachefeldzug gegen einen Zahnarzt, der dafür verantwortlich war und auch in der Nachkriegszeit nichts von seiner Überzeugung verloren hat und wieder ein geachteter Bürger ist. „Trotz des ernsten Themas ist der Roman mit viel Humor, sowie Sandhofer und Mannheimer Lokalkolorit gewürzt“, so die Ankündigung. baum