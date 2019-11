Leuchtende Augen rund um das Martinsfeuer

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ – Kinderstimmen erfüllten am Montagabend viele Bereiche von Sandhofen. Vor allem Kindergärten aber auch Schulen und viele Privatleute feierten den Sankt Martinstag mit beim traditionellen Umzug der Gemeinnützigen Bürgervereinigung. Dazu wurden im Vorfeld Lieder einstudiert, Laternen gebastelt und von St. Martin erzählt.

Der Laternenumzug begeisterte in Sandhofen zahlreiche Kinder, ihre Freunde und Familienangehörige. Von „Hello Kitty“ und Kürbissen, bunten Vögeln, strahlenden Monden und farbenfrohen Fischen bis hin zu Laternen mit Sankt-Martin-Motiven war alles dabei. „Mein Einhorn ist schön, gell?“ fragte die vierjährige Mehar. Sie reihte sich mit ihrer Mutter in den bunten Zug ein. „Wir sind schon zum zweiten Mal dabei, der Martinsumzug hier in Sandhofen ist immer sehr schön und auch das Pferd ist toll“, fand Janice Hannemann. „Traditionen pflegen ist wichtig für die Kinder, und bei mir werden Erinnerungen wach“, sagte Cina Sabil, Mutter des vierjährigen Mahdite und der zweijährigen Aylin. Marika und Helmut Frei begleiteten ihre Enkel Luca (8) und Melia (5). „Früher sind wir mit unseren Kindern beim Martinsumzug mitgegangen, und jetzt freuen wir uns über die leuchtenden Augen unserer Enkelkinder“, sagte Marika Frei.

Den bunten Lindwurm führte Sankt Martin (Bianca Rath vom Reit- und Fahrverein Sandhofen) auf Pferd Carlos an. Abgesichert durch Polizeihauptkommissar Klaus Hagendorn und weiteren Beamten vom Polizeirevier Sandhofen führte der fröhlich singende Zug vom Kriegerdenkmal in der Obergasse durch die Kriegerstraße und Zwerchgasse bis zur Kalthorststraße, dann zurück durch Obergasse und Fahrgasse auf das Gelände des Vereins der Gartenfreunde 04 Mannheim-Sandhofen.

Auf dem Spielplatz der Kleingartenanlage entzündete Fritz Schüller das große Martinsfeuer. Die vielen Kinder schauten beeindruckt zu. Stefanie Büttner dankte im Namen der Gemeinnützigen Bürgervereinigung allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben: den Kleingärtnern, die den Festausklang organisiert haben, dem Reit- und Fahrverein Sandhofen, dem Polizeirevier Sandhofen, dem Roten Kreuz sowie den Altrheinmusikanten unter Leitung von Kurt Hasieber, die alles musikalisch begleitet hatten. Am Martinsfeuer erzählte Pfarrer Wolfgang Langpape die Martinsgeschichte. Der Kleingartenverein übernahm anschließend die Bewirtung der mehr als 500 Gäste mit Speis und Trank.

