Lichterglanz auf dem Scharhof

Auch, wenn es auf dem Scharhof offiziell keinen Weihnachtsmarkt mehr gibt, schmücken die Bewohner ihre Häuser selbst und laden, wie Monika Koczak und Olaf Werner, zu einem privaten Glühweinabend in die Kirschgartshäuser Straße ein. Schon an der Ecke der Straße leuchtet der schön geschmückte Hof von Ruth Petzold und weist den Weg einige Häuser weiter. Mit dem Schriftzug „Frohe Weihnachten“, den Olaf Werner anbrachte, werden die Gäste bei Monika Koczak empfangen. Auf dem Garagendach winken Schneemänner den Gästen zu. Dazu genießen sie Glühwein am Lagerfeuer. eng (Bild: Engler)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019