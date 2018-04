Literatur im Lehrgarten

Anzeige

Mit dem Frühling beginnt im Zentralen Lehrgarten (ZML) in der Lielienthalstraße 60 in Sandhofen auch wieder die Saison für musikalisch-literarische Kaffeenachmittage. Los geht’s am Freitag, 20. April, 16 Uhr. Dabei trägt die Leiterin Ulrike Reutter Texte bekannter Dichter vor. Außerdem gibt Pflanzendoktor Werner Meier-Büermann in seiner Sprechstunde von 15.30 bis 17.30 Uhr Ratschläge zur Behandlung erkrankter Pflanzen sowie Tipps zur Aussaat, Pflanzung und Pflege. Die Nachmittage bei Kaffee und Kuchen sind für die Gäste kostenfrei, jedoch freut sich der Veranstalter über Spenden. Weitere Treffen sind am 4. und 18. Mai, jeweils 16 bis 18 Uhr. eng