Lokalkolorit in Romanen

Der Hobby-Historiker und Sandhöfer Autor Hubert Becker freut sich, zwei seiner Romane in seinem Heimatort anbieten zu können. Die Bücher, die mit viel Lokalkolorit gespickt sind, gibt es bei Schreibwaren Kirsch am Stich in Sandhofen.

In dem Roman „Alles paletti im Dorf“ geht es um die mörderische SS-Vergangenheit eines Zahnarztes. Auch zwei Sandhöfer Gesangsvereine kommen darin vor. Im Buch „Die Wunden heilt die Zeit“ beschreibt Becker dagegen das Leben eines Sandhofener Lehrers aus begütertem Elternhaus, dessen Amt als Schöffe am Mannheimer Landgericht eine große Wende in sein Leben bringt.

Die Bücher sind jeweils zu zehn Euro erhältlich. Hubert Becker bietet darüber hinaus kostenlose Lesungen an. eng