Menschen leben friedlich zusammen

Frauen aller Konfessionen trafen sich zum Weltgebetstag, um sich mit ihren Gebeten gemeinsam für den Schutz der Frauen aus Surinam einzusetzen. In Sandhofen schlossen sich die Damen aus der katholischen St. Bartholomäusgemeinde, der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde und der griechisch-orthodoxen Gemeinde an. Im Gemeindezentrum der griechisch-orthodoxen Gemeinde in der Scharhofer Straße trafen sich die Teilnehmerinnen.

Einen kurzen Einblick dessen, was in Surinam von Bedeutung ist, gab Zinovia Pantazidou, Religionslehrerin und Ehefrau des Erzpriesters Georgios Basioudis. Von ihr war zu erfahren, dass in Surinam ein friedliches Nebeneinander der vielen Kulturen und Religionen herrsche. Christen, Muslime, Hindus, afrikanische Schamanen und Heiler lebten friedlich miteinander. Mehr als 20 Sprachen und Idiome werden, mit der Amtssprache Niederländisch, in dem Land, das im Süden an Brasilien grenzt, gesprochen. Bei der letzten Volkszählung hatte die katholische Kirche einen Bevölkerungsanteil von insgesamt 26 Prozent. „Wir danken Gott für die Freiheit, dass in Surinam alle ihren Glauben leben können“: Einige der anwesenden Damen erzählten stellvertretend für die Frauen der verschiedenen ethnischen Herkünfte in Surinam, was sie in ihrem Leben dort bewegt und beschäftigt.

Musikalisch begleiteten Ingeburg Jöck (Klavier), Monika Bucher (Gitarre) und Bettina Wiemers (Gesang) den Weltgebetstag, bei dem auch mit der Kollekte für die Frauen in Surinam gesammelt wurde. Bei einem kleinen Imbiss ließen die Teilnehmerinnen die ökumenische Veranstaltung ausklingen. eng