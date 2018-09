MGV feiert Oktoberfest

Zünftig verspricht das Oktoberfest des Männergesangvereins 1878 Sandhofen mit der Gruppe „s‘Blech“ zu werden. Gefeiert wird am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im SKV-Clubhaus in der Gaswerkstraße 25. Der Eintritt kostet inklusive einer Maß Bier 18 Euro. Karten gibt es ab sofort bei Schreibwaren Kirsch am Stich oder im Clubhaus des Vereins. Am Festabend öffnet der Saal für die Gäste bereits um 18 Uhr.

Damit die MGV-Mitglieder im Jahr ihres 140. Geburtstages gestärkt die nächsten Feste angehen können, waren alle Helfer, die bislang bei den vielen Festen zur Verfügung standen, vom Vorstand zu einem Grillfest ins Vereinsheim eingeladen. Nach dem Oktoberfest folgt am Samstag, 17. November, mit der achten und letzten Veranstaltung im Jubiläumsjahr das Jubiläumskonzert in der Dreifaltigkeitskirche als krönender Abschluss der Feierlichkeiten. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018