Mit Bus zu den Jubiläumsfeiern

Anzeige

Mit dem „Freundschaftssingen“ und dem Sandhofener Abend steuern die Jubiläumsfeierlichkeiten des 140 Jahre alten MGV 1878 Sandhofen am kommenden Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. Damit Gäste auch ohne Auto zum Guckertshof in Sandtorf kommen können, stellt der MGV einen besonderen Service zur Verfügung. Mit dem Shuttlebus werden die Gäste am Freitag, 11. Mai, zum „Freundschaftssingen“ gefahren. Das Gleiche gilt für den Sandhofener Abend am Samstag, 12. Mai. Für den Shuttlebus sind insgesamt drei Haltestellen in Sandhofen eingerichtet: am Stich (vor der Volksbank Sandhofen), Denkmal am Rathaus/Adler und Bushaltestelle KarlSchweizer-Park.

Abfahrtszeiten am Stich sind alle halbe Stunde von 17 bis 19 und dann wieder um 20 Uhr. Abfahrtszeiten vom Guckertshof nach Sandhofen erfolgen laut MGV nach Absprache und je nach Bedarf. g en