Mit nassen Füßen ins Jugendhaus

Die Drittklässler Leo, Orestis und Soleas von der Gustav-Wiederkehr-Schule brachten darüber hinaus einen BMX-Platz für Jüngere mit einem flachen Geländeprofil ins Gespräch, weil sie noch nicht alleine auf die Schönauer Skate-Anlage gehen könnten. Die Politiker signalisierten, dass der Wunsch der Schüler möglicherweise Realisierungschancen habe.

Am Altrhein fehlen Bänke

Bei anderen Themen dagegen tut sich nichts – obwohl sie zum Teil schon seit Jahren auf der Agenda stehen. Da ist vor allem der Trampelpfad zur Eugen-Neter-Schule, der nach Ansicht aller Betroffenen den Namen Schulweg nicht verdient. Der oft völlig verschlammte Bereich führt überdies noch an einer vielbefahrenen Straße entlang. „Das ist sehr gefährlich“, erklärte Lehrerin Angelika Spinner den Politikern bei der Stadtteilversammlung. Und Schülerin Jessica ergänzte: „Wenn’s regnet, ist alles matschig. Klamotten und Schuhe werden dreckig.“

Natürlich ist den Politikern das Problem bekannt. Es tauche „alle zwei Jahre wieder“ auf, so Raymond Fojkar – bei den Beratungen zum Doppelhaushalt der Stadt. Nach wie vor sei der Stand, dass kein Geld dafür zur Verfügung stehe. Aber inzwischen „diskutieren wir zumindest nicht mehr darüber, ob das ein mehr oder weniger sinnvolles Thema ist“.

Direkt vor Ort machte eine siebenköpfige Gruppe von Jugendlichen unter anderem auf einen Missstand am Jugendhaus in der Gaswerkstraße aufmerksam. Vor dem Eingang ist seit langem der Gulli kaputt – und nach jedem etwas größeren Regen „ist das schon ein See“, sagte Marcel. Er kritisierte auch den Zustand vieler Sandhofer Straßen, „da gucken teilweise die Schlaglöcher von 1800 raus“. Lucia gab den Politikern den Wunsch mit auf den Weg, auf dem Rheindamm für mehr Sitzmöglichkeiten und Bänke zu sorgen und dort auch Müllbehälter aufzustellen.

Bei Sebastian Butzek kam das an, er möchte bei diesem und einigen anderen Themen in der Verwaltung nachhaken. Katharina Dörr wiederum versteht, dass die Kinder und Jugendlichen sich von zu schnellen Autofahrern bedroht fühlen. Zwar könne man in Tempo-30-Zonen „nicht einfach so Zebrastreifen einrichten“. Aber ein vermehrter Einsatz mobiler Blitzer und Geschwindigkeitsanzeiger in Sandhofen sollte ihrer Meinung nach drin sein.

„Ich hoffe, es passiert auch einiges“, sagte Urs Südhof von 68Deins! zum Schluss. Manches dauere schon sehr lange. Aber könne dann doch umgesetzt werden, nannte er ein Beispiel: Die Rutsche, die sich die Kinder und Jugendlichen im Jahr 2015 fürs Freibad gewünscht hatten, ist inzwischen da – und wird rege genutzt.

Mittwoch, 11.07.2018