Mit vielen Vororten eng verbunden

Die Nachricht kam für viele völlig unerwartet: Am Dienstag ist der Hobby-Historiker Alfred Heierling im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Heimatforscher beschäftigte sich seit 1985 mit der Lokalgeschichte des Mannheimer Nordens und Seckenheim, auch die Dialektforschung gehörte zu seinen Steckenpferden. Er verfasste rund 40 Bücher und Schriften, zudem 650 Zeitungsartikel.

Heierling wurde am 30. August 1944 in Heidelberg geboren und ist in Seckenheim aufgewachsen, wo er bis zu seinem Tode wohnte. Nach dem Abschluss am Lessing-Gymnasium machte er eine Ausbildung im Verwaltungsdienst der Stadt Mannheim und war von 1968 bis 2007 bei der Volksbank Sandhofen tätig, wodurch seine enge Verbindung in den Norden entstand.

Porträts und Chroniken

Seine umfangreichen Schriften reichen von der Geschichte Sandhofens bis zu den ersten Stadtteilchroniken zur Schönau und Blumenau. Auch die Kirchengemeinden und Vereine porträtierte er, ebenso die Bürgervereinigung und die Spielvereinigung Sandhofen, das Heimatmuseum, den Vogelschutzverein oder die Stichler. Im „Mannheimer Morgen“ wurden über 80 historische Artikel von Alfred Heierling veröffentlicht. Er hielt regelmäßig Vorträge und gab Führungen.

Politisch und sportlich aktiv war Heierling immer, zudem Vorsitzender mehrerer Vereine und lange im Vorstand der Deutschen Rossini Gesellschaft aktiv, zuletzt als Schatzmeister. Als langjähriger Vorsitzender des Turnerbundes „Jahn“ war er an der Fusion mit dem Turnverein zur TSG Seckenheim beteiligt. Er engagierte sich auch in der dortigen Kirchengemeinde.

Bundesverdienstkreuz erhalten

Für sein Engagement erhielt Alfred Heierling über ein Dutzend Ehrungen, darunter die Ehrenmedaille der Bürgervereinigung Sandhofen und die Ehrennadel des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe. Im Jahr 2010 bekam er das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Als Alfred Heierling 2007 in den Ruhestand ging, erzählte er stolz, dass ihn seine Frau Edith und die beiden Töchter Filomena und Genovefa immer unterstützt hätten. Und genau wie sein Zuhause hatte auch die Heimat für ihn stets eine besondere Bedeutung: Sie sei „Verwurzelung, eine Bindung, die man nie verliert“, erklärte er. Dabei war es ihm immer ein Anliegen, die Dinge aufzugreifen, die vor der eigenen Haustür liegen: „Man muss nicht in die Ferne ziehen, um Gutes zu tun. Es gibt hier genug zu tun.“ Seine zahlreichen Werke und die Früchte seiner Arbeit bleiben der Nachwelt in der ganzen Stadt erhalten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019